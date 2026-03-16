Словаччина сповістила Україну про припинення аварійних поставок електроенергії

Державна компанія Словаччини SEPS офіційно сповістила Україну про припинення аварійних поставок електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, "Укренерго" отримало від SEPS офіційного листа щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Остаточне припинення чинності договірних умов відбудеться з травня цього року, додали в "Укренерго".

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства", – зазначено в заяві.

При цьому у контексті можливого впливу цього рішення на ситуацію в українській енергосистемі в "Укренерго" запевнили, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться.

"Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року", – поінформували в компанії.

Там також додали, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін. Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Нагадаємо, 23 лютого словацький прем’єр Роберт Фіцо оголосив про одностороннє розірвання контракту між SEPS та "Укренерго" через зупинку постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Він заявляв, що експорт електрики буде припинено доти, допоки Україна не відновить роботу "Дружби".

4 березня словацька SEPS повідомила про намір розірвати контракт з українським "Укренерго" на аварійне постачання електроенергії після того, як цей крок схвалив уряд країни.