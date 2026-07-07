Вибух у Монако: ГУРівець зізнався, що вбив підозрювану - СБУ

Служба безпеки України підтвердила, що правоохоронці знайшли під Києвом тіло українки Анастасії Березовської, яку підозрювали в здійсненні замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Затримали двох осіб - колишнього співробітника правоохоронних органів і діючого співробітника Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) . Останній зізнався у скоєнні злочину спільно з першим, заявила СБУ.

Що відомо про вбивство Березовської

За інформацією СБУ, підозрювана приїхала в Україну 1 липня. Правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування й виявили, що після повернення вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками - колишнім правоохоронцем і чинним працівником ГУР.

Обидва чоловіки, за даними слідства, неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Березовської, тому відпрацьовувалася їхня можлива причетність до замаху на вбивство Єрмолаєва в Монако.

"У них були проведені невідкладні слідчі (розшукові) дії в ході яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому останній повідомив, що про контакти з Березовською А., перерахування їй коштів та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд", - ідеться у дописі СБУ.

Під час обшуків в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявили підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур.

За показами одного зі співучасників знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи.

Обидвох фігурантів затримали за підозрою у вчинені вбивства за попередньою змовою групою осіб. Їм готуються повідомити про підозру.

Всю інформацію передали слідчим органам Монако

У СБУ додали, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на Єрмолаєва.

Нагадаємо, вибух біля житлового будинку в Монако стався 29 червня. Крім Єрмолаєва, постраждала його супутниця та дитина.

Французькі медіа повідомили, що головною підозрюваною є громадянка України, яка постійно проживає в Німеччині. Після вибуху вона виїхала з Монако, Інтерпол оголосив її у розшук.

Французьке видання Le Figaro з посиланням на джерела писало, що слідчі органи Монако розглядають версію причетності до замаху СБУ. За матеріалами DW/