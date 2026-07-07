Головні тези Зеленського під час Форуму оборонної промисловості в Анкарі

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) проявити "більше рішучості" у питанні постачання систем протиповітряної оборони та вкотре порушив питання євроатлантичної інтеграції України. З відповідною заявою він виступив під час Форуму оборонної промисловості, який проводять в Анкарі паралельно із самітом НАТО.

Ключові заяви Президента України Володимира Зеленського на Форумі оборонних індустрій НАТО:

Сьогодні війна змінилася фундаментальним чином. Дрони та технологія ведення війни на відстані - це революційна зміна.

Українські морські дрони не тільки знищують військові кораблі, вони еволюціонували в багатоцільові платформи, які можуть атакувати з моря різні цілі на землі і в повітрі.

Україна підвищила рівень збиття та перехоплення "Шахедів", які використовує росія, до 90%.

Україна збиває тисячі дронів щотижня. Жодна інша країна не має можливості захищатися проти дронів у такому масштабі.

Український оборонний сектор розбудовує свої потужності навіть під час війни.

Україна знищила ідею про те, що у росії може бути стратегічний тил. Учора українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу в сибіру.

Це нова реальність - немає великого нафтопереробного заводу у росії, до якого б не долітали українські дрони.

Україна, на відміну від рф, воює не для геополітичних завоювань. Українці захищаються та підвищують щодня ціну війни для агресора. І роблячи це, ми наближаємося до миру.

ЄС, НАТО, Туреччина, країни Затоки та інші наші друзі вже є надійними партнерами України.

Європа має збудувати власні ефективні антибалістичні можливості. Ця робота уже розпочалася. Це не може чекати 2030 року, бо систем Patriot уже не вистачає.

Місце України в НАТО, тому що НАТО з Україною - це альянс заради майбутнього. НАТО зараз має відповідати на виклики сучасного світу з Україною, з силою нашої оборонної промисловості, зі стійкістю й досвідом наших людей. За матеріалами Центр протидії дезінформації.