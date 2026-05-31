МАГАТЕ оглянуло місце удару на Запорізькій АЕС: рівень радіації в нормі

Рівень радіації на території Запорізької атомної електростанції залишається в межах норми після повідомлення російської сторони про нібито удар безпілотником по будівлі турбінного залу. Про це заявили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Фахівці змогли підтвердити за допомогою своїх вимірювальних приладів, що рівень радіації на майданчику залишається в межах норми", - йдеться у заяві.

Запорізька АЕС залишається найбільшою атомною електростанцією Європи та вже понад три роки перебуває під російською окупацією.

Фахівці агентства провели огляд об'єкта та зафіксували пошкодження металевого люка на зовнішній частині будівлі, а також виявили уламки та залишки згорілого оптоволоконного кабелю.

В агентстві зазначили, що характер пошкоджень відповідає наслідкам удару безпілотника.

МАГАТЕ запросило доступ усередину будівлі для подальшого обстеження. 30 травня глава Росатому Олексій Ліхачов заявив про начебто "атаку українського дрона" на Запорізьку АЕС, унаслідок чого було пошкоджено будівлю машинного залу станції.

Сили оборони Півдня заявили, що українські військові не завдавали ударів по енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Повідомлення російської сторони назвали інформаційною провокацією.

У Державній інспекції ядерного регулювання України заявили, що експерти МАГАТЕ мають перевірити інформацію, поширену російською стороною. Для цього окупаційна російська адміністрація повинна надати міжнародним фахівцям повний доступ до об'єкта.

На наступний день, 31 травня, російська сторона заявила про нібито повторний удар по транспортному цеху ЗАЕС, внаслідок чого начебто згоріло декілька автобусів і автомобілів "Газель". Українська сторона відкинула це звинувачення.

В Українському МЗС наголосили, що росіяни розігрують нову маніпуляцію перед сесією Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка відбедться у червні 2026 року.