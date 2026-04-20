Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" переваги членства в Євросоюзі - FT

Німеччина та Франція закликали надати Україні "символічні" переваги на етапі підготовки до вступу до Євросоюзу, які включають сільськогосподарські субсидії ЄС та право голосу.

Про це йдеться в окремих документах пропозицій Німеччини та Франції, з якими ознайомилася FT, передає Укрінформ.

У своїй пропозиції Німеччина наполягає на статусі "асоційованого членства" - за якого Київ братиме участь у міністерських та лідерських зустрічах, але не матиме права голосу та "не матиме автоматичного доступу" до спільного бюджету ЄС.

Франція називає таке проміжне членство "статусом інтегрованої держави", за яким доступ до "спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування... має бути відкладений до етапу після вступу".

Франко-німецькі пропозиції з'явилися після майже повсюдного відхилення запропонованої Єврокомісією концепції "зворотного розширення", яка передбачала надання Україні повноправного членства без виконання всіх критеріїв ЄС, а потім поступове отримання фінансових та інших переваг у міру досягнення певних етапів у різних сферах політики.

Основна відмінність між пропозицією Європейської комісії та концепціями Парижа і Берліна полягає в тому, коли Україна зможе називати себе членом ЄС і отримати право голосу в радах, що приймають рішення в рамках блоку.

У пропозиції Німеччини йдеться про те, що новий статус матиме "символічну силу завдяки назві" і може бути наданий на підставі політичного рішення лідерів ЄС, що дасть змогу уникнути "тривалих процедур".

"Окрім символічного значення, цей новий рівень поступової інтеграції дозволив би досягти помітного прогресу для громадян відповідних країн- кандидатів", - зазначається у французькій пропозиції.

Проте "полегшена" версія членства передбачала б включення положення ЄС про взаємну оборону, яке вважається однією з ключових переваг для Києва, з огляду на те, що членство в НАТО у найближчому майбутньому не розглядається. Таке положення "можна було б зробити де-факто чинним за допомогою простої політичної декларації", зазначає німецька пропозиція. Проте "не буде автоматичного застосування бюджету", натомість такі країни як Україна поступово залучатимуться до програм фінансування ЄС "відповідно до прогресу переговорів та перехідних правил".

У міру просування країн по шляху вступу - тривалого процесу, що вимагає від кандидатів реформування та інтеграції так званого acquis ЄС, або сукупності законів, що формують правову основу блоку - їм буде надано "розширений доступ до програм фінансування ЄС", пишуть французи, наводячи приклади програми обміну студентами Erasmus+ та державно-приватних партнерств у сфері цифрових інвестицій.

Важливо, що обидві країни наголошують, що ця "полегшена" версія не є альтернативою повноправному членству, а "легким у впровадженні суттєвим скороченням шляху до нього", пише німецька сторона, що "відіграватиме роль прискорювача на цьому шляху", додає французька.

Пропозиція Німеччини і Франції не відповідає сподіванням Києва на прискорене членство після потенційної мирної угоди з Росією, зазначає видання. За словами двох високопоставлених чиновників Європейської комісії, загальний зміст документів "ймовірно" буде близьким до остаточної пропозиції ЄС для України.

Німеччина підтримує мету членства України в Євросоюзі, однак вважає, що повністю реалізувати її у короткостроковій перспективі неможливо.