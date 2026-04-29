Громадська рада при Міноборони закликала відсторонити Умєрова після публікації діалогу з Міндічем

Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що дії Рустема Умєрова на посаді голови відомства мали ознаки зловживання владою та розголошення державної таємниці. Мається на увазі епізод, коли він обговорював з Тимуром Міндічем продаж частки FirePoint - компанії, яка виробляє ракети "Фламінго". У зв'язку з цим Рада закликала усунути Умєрова з посади секретаря РНБО. Про це повідомляє Громадська антикорупційна рада при МОУ.

- Ми трактуємо дії Рустема Умєрова як такі, що мають ознаки зловживання владою (ст. 364 ККУ); щодо просування інтересів Міндіча у кейсах із "ізраїльськими бронежилетами" та компанією "Fire Point" - розголошення державної таємниці особою, якій вона була довірена або стала відома по службі (ст. 328 ККУ). Ми трактуємо дії Тимура Міндіча як такі, що мають ознаки зловживання впливом (ст. 369-2 ККУ); підбурювання до нецільового використання коштів (ст. 27 ч. 4; ст. 210 ККУ), - йдеться в офіційній заяві.

Така заява пролунала після публікації про зв'язки між колишнім міністром оборони та підсанкціонним бізнесменом Тимуром Міндічем. З матеріалів, які є у антикорупційних органів, випливає, що фактичним власником компанії Fire Point Умєров вважає Міндіча.

- Коли цей факт підтвердиться юридично (наприклад, рішенням суду), компанія "Fire Point" повністю втратить можливість постачати свою продукцію до Сил оборони України через те, що Тимур Міндіч перебуває в списках санкцій, - зазначили в Раді, додавши, що ймовірно компанія "Fire Point" надала свідомо неправдиві дані про бенефіці.

У Раді також закликають керівництво держави "повністю дистанціюватися від колишніх та нинішніх дружніх відносин із людьми, які використовували своє становище, посади та зв'язки для власного збагачення". Там також наполягають на необхідності негайно усунути Умєрова з посади Секретаря РНБО.

Громадська рада пропонує президенту Володимиру Зеленському ініціювати процес часткової націоналізації "Fire Point". Зокрема, на думку представників Ради, Міноборони має створити робочу групу з представниками Генштабу ЗСУ, пологів та видів військ, які використовують продукцію "Fire Point", а також антикорупційних та слідчих органів для аудиту контрактів та ціноутворення компанії.

Вранці 29 квітня видання "Українська правда" оприлюднило фрагменти розмов бізнесмена Тимура Міндіча з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром та екс-міністром оборони Рустемом Умєровим, які задокументовані Національним антикорупційним бюро та Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках операції "Мідас".

Пізніше пресслужба секретаря РНБО Рустема Умєрова прокоментувала "плівки Міндіча", які опублікувала "Українська правда". Вони включають розмови Умерова, який під час запису був міністром оборони. Справжність записів мають встановити правоохоронці, наголосили представники Умерова. За матеріалами "Коротко про".