Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко повідомив за першу за багато років зустріч із чинним головою держави Володимиром Зеленським та анонсував постійний діалог з ним.

"Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули", - написав Порошенко у Facebook у вівторок.

Він зазначив, що в умовах війни за виживання "діалог з парламентом і відновлення його суб'єктності є важливим".

"Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним", - додав Порошенко.

Зеленський у вівторок провів зустрічі з представниками фракцій та депутатських груп. За матеріалами Інтерфакс-Україна.