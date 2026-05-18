"Путін веде Росію до банкрутства". Зеленський заявив про проблеми економіки РФ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 травня заявив, що російська економіка дедалі швидше рухається до банкрутства через війну й українські удари по стратегічній інфраструктурі РФ.

За підсумками доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського, президент заявляв, що лише за останні місяці Росія втратила приблизно 10% своїх нафтопереробних потужностей. Окрім того, російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини.

"Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно... Зараз у них уже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію", - наголосив глава держави.

Президент вказав, що дефіцит російського бюджету за перші п'ять місяців року вже значно перевищив показники, які Кремль планував на весь рік. За його словами, навіть накопичених Росією резервів недостатньо для безкінечного ведення війни.

Зеленський також зазначив, що Україна разом із партнерами й далі посилює санкційний і військовий тиск на агресора.

"Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок тиску - усе це штовхає Росію закінчувати свою війну", - заявив президент.

Також Зеленський повідомив, що погодив нові операції для українських спецслужб і сил оборони.