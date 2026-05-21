Сибіга зустрівся з главами МЗС Болгарії та Нідерландів

На полях засідання Ради Україна - НАТО міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів першу зустріч зі своєю болгарською колегою Веніславою Петровою та привітав її з призначенням на посаду.

Як передає Укрінформ, про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Ми провели конструктивний обмін думками щодо широкого кола питань двостороннього порядку денного та підтвердили нашу прихильність подальшому зміцненню двосторонніх відносин", - написав він.

Глава МЗС подякував Петровій за її чітку та принципову позицію на підтримку України в умовах російської агресії. Фото: Андрій Сибіга, X

"Болгарія є важливим партнером України, і ми очікуємо продовження нашої співпраці у взаємовигідних галузях, зокрема у зміцненні безпеки у Чорноморському регіоні", - зазначив міністр.

Він поінформував болгарську колегу про поточний стан у мирних зусиллях та про шляхи зміцнення європейської єдності, що є надзвичайно важливим для досягнення тривалого миру.

"Я також наголосив на важливості подальшої підтримки Болгарією курсу України на вступ до ЄС. Наше спільне майбутнє - у сильній, стійкій та об'єднаній Європі", - наголосив Сибіга.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства також зустрівся з главою МЗС Нідерландів Томом Берендсеном. Сторони зосередилися на питаннях оборони України та відповідальності за злочини Росії. Фото: Андрій Сибіга, X

Сибіга висловив вдячність Нідерландам за лідерство у підтримці створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та за готовність прийняти у Гаазі початковий етап роботи цього трибуналу.

"Ми обговорили шлях вступу України в ЄС. Я повторив, що ми очікуємо на якнайшвидше відкриття усіх переговорних кластерів. Ми розраховуємо на підтримку Нідерландів", - написав глава МЗС України.

Міністри погодилися, що здійснення тиску на РФ залишається надзвичайно важливим для просування дипломатичних зусиль. "Санкції працюють, і їх необхідно посилити, щоб наблизити мир", - наголосив Сибіга, подякувавши Берендсену й Нідерландам за послідовну та принципову підтримку України.

Нідерланди визначили відповідне місце в міжнародній зоні Гааги для розміщення початкової, так званої скелетної, фази Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.