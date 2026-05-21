Справа Єрмака: апеляція залишила запобіжний захід без змін

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) 21 травня залишила без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС- без змін", - повідомили у АП ВАКС.

21 травня 2026 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги захисника та прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 14.05.2026 та вирішила залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 140 млн грн застави чинним.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як відомо, наразі застава внесена, а на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків, зокрема, прибувати до детектива, прокурора та суду за кожним викликом, не відлучатися із м. Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування із визначеним колом осіб, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

"За даними слідства, вказана особа підозрюється у легалізації (відмиванні) коштів через будівництво елітних котеджів під Києвом (ч. 3 ст. 209 КК України)", - нагадали у ВАКС.

Слідство вважає, що організована група, учасником якої був ексочільник ОП, легалізувала 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Нагадаємо, у понеділок, 19 травня, стало відомо, що за Андрія Єрмака внесли повну суму застави - 140 мільйонів гривень. Після внесення застави на Єрмака покладено ряд процесуальних обов'язків.

Також повідомлялося, що ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про можливі зловживання у сфері елітного будівництва поблизу Києва.

21 травня колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що був готовий внести близько 10 млн гривень на власну заставу, однак не зміг, оскільки одразу після судового засідання він поїхав до СІЗО. За матеріалами Слово і Діло.