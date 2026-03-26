США пропонують гарантії безпеки в обмін на Донбас - Зеленський

США пропонують Києву гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ із підконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

"США зумовили свою пропозицію щодо гарантій безпеки, необхідної для мирної угоди в Україні, передачею Києвом всього східного регіону країни Донбасу в РФ ", - заявив Зеленський.

За його словами, на тлі концентрації Вашингтона на протистоянні з Іраном, президент Дональд Трамп посилює тиск на Україну, прагнучи прискорити завершення війни, яка почалася після вторгнення РФ 2022 року.

"Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа, і я думаю, що на його наступні кроки. Президент Трамп, на жаль, на мою думку, все ще обирає стратегію посилення тиску на українську сторону", - зазначив президент.

"Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу", - додав Зеленський, наголосивши, що такий крок може поставити під загрозу безпеку України та Європи, оскільки призведе до втрати важливих оборонних позицій у регіоні.