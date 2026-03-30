Україна готова до перемир'я на Великдень - Зеленський

Україна готова до припинення вогню на Великодні свята. За 2-3 дні російська армія не встигне зміцнити позиції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам, передає Час Пік із посиланням на українські ЗМІ.

"Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята", - сказав президент.

Він додав, що "нормальні люди, які поважають життя", говорять про припинення вогню та закінчення війни назавжди, а не на кілька днів.

"Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом. Що стосується зміцнення за такі 2-3 дні, зміцнення позиції Росії, за 2-3 дні вони нічого не зможуть зміцнити. Ми пам'ятаємо за 3 дні, що обіцяли і що вони не змогли зробити", - зазначив Зеленський.