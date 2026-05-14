За Єрмака почали вносити заставу - ВАКС

За колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака вже внесли 14,5 млн грн застави із 140 мільйонів гривень, які йому визначив суд.

Про це Укрінформу повідомили у ВАКС.

"Почали вносити (заставу за Єрмака - ред.), наразі (внесено - ред.) 14,5 млн грн", - заявили в установі.

11 травня НАБУ і САП повідомили Єрмаку про підозру у справі легалізації 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом.

‎Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 млн грн.

Сам Єрмак заявив, що він не має коштів для внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень, яку йому призначив суд.

Як повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, найбільшу суму - 8 мільйонів гривень - внесла Роза Тапанова, очільниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Раніше журналісти Bihus.Info повідомляли, що вона працювала юристкою у компанії, пов'язаній з Єрмаком, а після його призначення в ОП нібито увійшла до наглядової ради Ощадбанку.

За даними журналістів, Тапанова опублікувала у Facebook допис, доступний лише друзям, у якому пояснила своє рішення внести заставу "забезпеченням конституційного права на захист". На звернення журналістів по коментар вона наразі не відповіла.

Ще 6,5 мільйона гривень перерахував Сергій Свириба - адвокат і колишній партнер адвокатського об'єднання Asters. За інформацією ЗМІ, він є одногрупником Єрмака. Його дружина Інна Свириба у березні 2025 року мала отримати мандат народної депутатки від партії Слуга народу, однак відмовилася від нього.