Зеленський обговорив з Мерцом переговорний процес

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у Telegram.

Президент України повідомив, що розповів канцлеру про комунікацію з американською стороною та поточний стан мирних переговорів.

За підсумками розмови Зеленський повідомив про підготовку контактів з партнерами "у більш широкому колі" для того, щоб скоординувати позиції та напрацювати спільні кроки. Український президент також анонсував більше двосторонньої роботи з Німеччиною наступного місяця.

Крім того, глава держави поінформував очільника німецького уряду про свій візит у країни Близького Сходу та системи захисту, які Київ запропонував державам регіону. За його словами, Україна готова до аналогічної співпраці з країнами Європи заради безпеки континенту.

Перед цим Зеленський анонсував переговори з американською командою 1 квітня щодо припинення вогню у російсько-українській війні на великодні свята.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив 25 березня, що Росія блокує мирний процес, але попри це нещодавні переговори між українською та американською делегацією у США були змістовими.

21 березня українська переговорна команда перебувала в Маямі, де провела перемовини з представниками президента США щодо завершення війни.