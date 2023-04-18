Україна здобула перше за 10 років "золото" на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Український борець вільного стилю Василь Михайлов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 79 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

Чемпіонат Європи 2023 року з боротьби проходить у хорватському Загребі. Першими розпочали змагання представники вільної боротьби.

У фіналі 27-річний Василь Михайлов здобув перемогу над чемпіоном Європи 2022 Георгісом Кугіумцідісом із Греції з рахунком 2:1.

Це перше "золото" Василя Михайлова у кар'єрі. У 2020 році він завоював бронзову медаль ЧЄ-2020 у Римі.

Також це перша перемога збірної України у чоловічій вільній боротьбі на чемпіонатах Європи за останні 10 років. Востаннє "золото" у вільній боротьбі завоював Павло Олійник у 2013 році (категорія до 96 кг).