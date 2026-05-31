Сили безпілотних систем уразили важливі логістичні пункти ворога на ТОТ Донеччини

Пілоти 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по військових складах і пункту дислокації російських загарбників на тимчасово захопленій території Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це 413-й полк СБС повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

"Оператори 413 полку СБС "Рейд" провели комплексне ураження об'єктів в оперативному тилу російських окупаційних військ на Донеччині", - ідеться у повідомленні.

Під ударом опинилися: склад матеріально-технічного забезпечення 36-ї мотострілецької бригади та інших підрозділів 29-ї армії РФ в районі Бугаса й Новоселівки; склад матеріально-технічного забезпечення 51-ї армії (колишній "1 армійський корпус" загарбників у Донецьку) в районі Докучаєвська; склади матеріально-технічного забезпечення і пункт тимчасової дислокації 2- го батальйону 155-ї бригади 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ в районі Сигнального.

Як зазначили військові, "точки цих уражень припадають на перетин значущих залізничних та автомобільних шляхів. Тобто під удар потрапили важливі логістичні пункти, у яких ворог накопичував живу силу та ресурси для подальших наступальних дій".

У 413-му полку "Рейд" зауважили, що "частина цих уражень була проведена по території Донбасу, яка була окупована росіянами ще в 2014 році".

Уночі 30 травня Сили безпілотних систем завдали уражень по двох військових полігонах, газовому сховищу і ворожій логістиці на тимчасово захоплених росіянами територіях.