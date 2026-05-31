Удари РФ по Україні можна зупинити лише спільними санкціями - Зеленський

Удари РФ по Україні можуть зупинити лише спільні санкції України та міжнародних партнерів.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Триває ліквідація наслідків російського удару по Дніпру. Через атаку дроном горить складська будівля терміналу "Нової пошти" та машини. На місці працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. Залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки. Усі докладають максимум зусиль. На щастя, постраждалих немає", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що всі такі удари ворога треба зупинити, потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію.

"Наші "далекобійні санкції", санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", - наголосив глава держави.

Внаслідок удару російського безпілотника знищене відділення No1 Нової пошти у Дніпрі. Будівля вигоріла вщент.

Також унаслідок атаки російських військ удень 31 травня у Дніпрі загорівся склад логістичної компанії.