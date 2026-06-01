До Реєстру збитків додадуть 14 нових категорій втрат від війни: що можна буде заявити

Кабінет Міністрів розширив перелік категорій збитків, які громадяни, бізнес і держава можуть офіційно фіксувати внаслідок російської агресії.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До вже чинних категорій, за якими можна фіксувати збитки від російської агресії, буде додано ще 14 нових. Подати заяви за ними до міжнародного Реєстру збитків для України громадяни та бізнес зможуть після запуску відповідних сервісів у застосунку "Дія".

Наразі через "Дію" доступне подання заяв до міжнародного Реєстру збитків за 21 категорією шкоди та втрат, завданих війною.

Окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.

Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки, зазначила Свириденко.

Окремі категорії збитків фіксуватимуться від імені держави. Зокрема, йдеться про втрати, пов'язані зі знищенням об'єктів культурної спадщини, завданням шкоди довкіллю, незаконним використанням природних ресурсів, гуманітарними витратами на підтримку постраждалого населення, а також витратами на розмінування та очищення територій.

Також Юлія Свириденко нагадала, що у грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні Конвенцію, необхідну для її роботи, підписали 38 держав та Європейський Союз. Наразі триває процес, необхідний для запуску цього механізму. За матеріалами SUD.UA