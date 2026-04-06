Що суворо заборонено робити в кожен день Страсного тижня
Страсний тиждень (або Велика седмиця) - це найсуворіший та найважливіший період усього церковного року, що передує Великодню. Кожен його день наповнений глибоким символізмом, особливими обрядами та суворими заборонами.
РБК-Україна розповідає про історію та головні традиції кожного дня Страсного тижня, щоб ви встигли правильно підготуватися до головного християнського свята.
У 2026 році Страсний тиждень триває з 6 по 11 квітня. Великий понеділок - початок Страсної седмиці.
Страсним цей тиждень називається на честь "страстей" (страждань) Ісуса Христа в останні дні Його земного життя. Це час, коли віряни згадують Таємну вечерю, зраду Юди, розп'яття та поховання Спасителя.
У народній традиції цей тиждень - час тотального очищення. Люди намагалися прибрати не лише в оселях, а й у власних думках, відпускаючи образи та припиняючи будь-які чвари.
Це період найсуворішого посту, коли з раціону повністю виключаються м'ясні, молочні продукти, яйця та навіть риба.
Головні заборони Страсного тижня
Влаштовувати гучні розваги. Співи, танці та вечірки вважаються великим гріхом у скорботні дні.
Сваритися та лихословити. Будь-яка агресія чи злість, проявлена в цей період, за народними віруваннями, повернеться до людини сторицею.
Святкувати весілля та дні народження. Усі світські свята намагалися перенести на період після Великодня. В цей тиждень церква не проводить обряди вінчання.
Відмовляти в допомозі. Жадібність та байдужість до чужого горя у ці дні вважаються особливим гріхом.
Борги. Не варто у Страсний тиждень позичати гроші або речі. Казали, що разом з речами є ризик віддати вдачу та добробут.
Традиції та прикмети по днях
Великий понеділок
У храмах згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого зрадили брати, та євангельську притчу про безплідну смоковницю, яку прокляв Христос.
Традиції:
- Починається велике прибирання. Господині намагалися вимити все в домі, побілити стіни та викинути старий непотріб. Ремонтують та малюють паркани, роблять дрібні ремонти.
Великий вівторок
Цього дня згадують притчі Ісуса про десять дів та про таланти.
Традиції:
- Завершували роботу з одягом - прали, прасували, штопали. Також купували продукти для майбутнього великоднього столу.
Велика середа
День, коли Юда Іскаріот зрадив Христа за 30 срібняків. У храмах востаннє читають молитву з поклонами.
Традиції:
- Завершували всі брудні роботи в домі та на городі. Саме в середу готували яйця для писанок та купували все для пасок. До вечора потрібно винести все сміття.
Великий (Чистий) четвер
Згадка про Таємну вечерю та встановлення таїнства Євхаристії (причастя).
Традиції:
- Головна традиція - купання до сходу сонця, щоб змити з себе гріхи та хвороби. Цього дня починають замішувати тісто, пекти паски та фарбувати яйця (але їсти їх ще не можна). Також готували четвергову сіль.
- Усі справи на кухні потрібно робити у чистоті та без галасу - жодних криків, голосних розмов, стукання.
Велика (Страсна) п'ятниця
Найскорботніший день року - день розп'яття та смерті Ісуса Христа. О 15:00 у храмах виносять Плащаницю.
Традиції:
- Повна відмова від їжі до моменту винесення Плащаниці. Будь-яка фізична праця, особливо шиття чи робота на землі, суворо заборонена. Не можна різати, колоти дрова, прати. Найсуворіша заборона - веселощі та танці.
Велика субота
День спокою, коли Христос перебував у гробі. Увечері в храмах починаються святкові богослужіння.
Традиції:
- Завершували приготування страв до свята. Збирали великодній кошик для освячення. Якщо щось не встигли зробити - це останній день.
- А ще - це день милосердя та прощення.
- Ввечері починаються богослужіння та освячування пасок. Вони тривають цілу ніч та наступний ранок.
Неділя - Світле Христове Воскресіння (Великдень)
Завершення Страсного тижня та Великого посту. Свято перемоги життя над смертю.
Традиції:
- Ранкове розговіння освяченими пасками та яйцями, сімейні застілля, "биття" крашанками та традиційне вітання "Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!".