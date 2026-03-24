У центрі Львова - влучання внаслідок російської атаки, є поранені

У Львові внаслідок російської атаки влучання в будинок в центральній частині міста, є поранені.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока",- йдеться у повідомленні.

Згодом Козицький додав, що через атаку важко поранені щонайменше двоє людей.

У більшості регіонів України триває повітряна тривога через атаку великої кількості російських дронів.