Україна отримала від Німеччини ЗРК Patriot

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

За повідомленням німецького уряду загалом до пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

ЗРК Patriot та снаряди до нього;

16 вантажівок Zetros;

2 автомобілі прикордонної служби.

Загальна вартість окремих ліцензій, які видав уряд ФРН на експорт товарів військового призначення в період з 1 січня 2022 року по 17 квітня 2023 року, складає майже 2,75 мільярда євро.

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи: максимальна висота перехоплення цілі - 24 кілометри; максимальна дальність перехоплення - 80 кілометрів; мінімальна - три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля - повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

За даними видання CNN, підготовка українських військових триває не тільки у США, а й по всій Європі. При цьому Штати готуються завершити підготовку першої в Україні батареї Patriot

Раніше у ЗСУ заявляли, що західні системи протиповітряної оборони Patriot і SAM/T, які скоро надійдуть в Україну, допоможуть збивати не тільки російські крилаті ракети, а і тактичну авіацію окупантів. За матеріалами Прямий канал.