Нацполіція викрила масштабну схему відмивання коштів з оборонних контрактів: затримано п’ятьох осіб

Національна поліція України повідомила про затримання п’ятьох учасників злочинної організації, яка, за даними слідства, легалізувала майже 580 млн грн, отриманих у межах виконання оборонних контрактів. Загалом підозри оголошено сімом фігурантам справи.

Як інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ, усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі також вирішується питання про арешт їхніх активів і відшкодування завданих державі збитків.

За даними слідства, приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн за контрактами з ремонту та обслуговування військової техніки для ЗСУ. Водночас значну частину коштів було виведено у “тінь” через розгалужену мережу фіктивних компаній, що діяли як “конвертаційний центр”.

Правоохоронці встановили понад 40 підконтрольних фіктивних підприємств. Частина з них оформлена на осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та підтримують агресію РФ проти України. Також серед “засновників” фірм фігурували вигадані громадяни Польщі.

Дії учасників схеми кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

створення та участь у злочинній організації (ст. 255),

легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209),

ухилення від сплати податків (ст. 212).

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зазначив, що організатори створили мережу фірм-прокладок, через які кошти перераховувалися за неіснуючі товари та послуги. Надалі гроші “поверталися” замовникам готівкою після проходження через транзитні структури.

За його словами, лише у 2023–2025 роках одним із клієнтів схеми було підприємство, що виконувало оборонні контракти для Міноборони та Національної гвардії України. Крім того, штучно формувалися збитки для ухилення від податків — за оцінками експертів, понад 100 млн грн.

Слідство також встановило, що після оголошення перших підозр фігуранти намагалися впливати на хід розслідування, зокрема планували підпал автомобіля слідчого, пропонуючи за це винагороду.

У межах розслідування правоохоронці провели близько 40 обшуків, під час яких вилучили документацію, техніку, готівку (майже 2 млн грн), транспортні засоби та інші докази.

Операцію проводили у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу та Державною податковою службою України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування злочинної схеми.