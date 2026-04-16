Результати "Рамштайну": $4 млрд для посилення ППО та понад $1,5 млрд на БПЛА

На засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосили низку рішень, які допоможуть системно протидіяти ворогу та нарощувати результат.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Міністр подякував країнам-партнерам за підтримку ППО, зокрема в межах ініціативи PURL, та постачання ракет до систем Patriot. На "Рамштайні оголошені нові внески до PURL від Бельгії, Норвегії, Болгарії, Литви та Естонії.

Ключові рішення партнерів:

Велика Британія надає найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч.

Німеччина інвестує $4 млрд у посилення ППО. Ще $600 млн нададуть на розвиток спроможностей deep strike і mid strike.

Нідерланди спрямовують 248 млн євро на БПЛА.

Норвегія виділяє $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на логістичний хаб.

Іспанія спрямовує 215 млн євро у межах SAFE та підсилює ППО додатковими ракетами до Patriot.

Канада робить внески: $15 млн до фонду NSATU, $42 млн на чеську ініціативу та $17 млн на критичне інженерне обладнання.

Литва виділяє $39 млн на чеську ініціативу, $29 млн на PURL, а також підсилює Сили оборони бронетехнікою і підтримує реабілітацію військових. Бельгія спрямовує 75 млн євро на чеську ініціативу, 75 млн євро на німецьку ініціативу ППО та 85 млн євро на коаліцію дронів. Також підтримує F-16 і посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот.

Естонія долучається до посилення ППО - $13 млн на PURL.

Окремо відзначаю ініціативу з посилення ППО, започатковану Борисом Пісторіусом, - уже залучено 2 млрд євро на термінові поставки.

Також на "Рамштайні" були важливі сигнали підтримки від Великої Британії, Німеччини та Канади щодо подальшого розширення співпраці.

Україна представила партнерам на зустрічі новий проєкт для тренування AI на бойових даних.

Наші пріоритети незмінні: посилення ППО; розвиток дронів і ракет; забезпечення фронту боєприпасами підвищеної дальності.

"Допомога Україні сьогодні - це внесок у спільну безпеку. Дякую Президенту за лідерство на міжнародній арені. Разом з партнерами наближаємо справедливий і тривалий мир", - підсумував Михайло Федоров. За матеріалами АрміяInform.