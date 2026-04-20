Російські війська масово мінують узбережжя Криму, побоюючись висадки десанту ЗСУ - Волошин

Російські підрозділи в тимчасово окупованому Криму проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій, намагаючись запобігти можливій висадці десанту Сил оборони України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, з метою недопущення проведення висадки десанту Сил оборони України на територію тимчасово окупованого Криму, російські підрозділи, які є там, а це оперативно-тактична група "Крим", проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень вздовж узбережжя Криму із застосуванням протитанкових і протипіхотних мін", - зазначив він.

За словами речника, ворог намагається максимально укріпити берегову лінію, створюючи щільні мінні поля та інженерні загородження не лише на суходолі, а й у прибережних водах.

"Вони намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим", - розповів Волошин.

