Сили безпілотних систем уразили на Донеччині російський ЗРК "Тор-М2" і склади безпілотників

Бійці 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" уразили на тимчасово захопленій росіянами території Донецької області зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", склади і пункт передпольотної підготовки безпілотників.

Як передає Укрінформ, про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео бойової роботи.

Зазначається, що орієнтовна вартість ЗРК "Тор-М2" становить щонайменше 25 млн доларів.

Також у районі одного з населених пунктів Донеччини оператори дронів уразили склади БПЛА і пункт передпольотної підготовки російських дронів.

Як зазначили військові, "ці удари - частина системної роботи "Рейду", спрямованої на послаблення протиповітряної оборони противника та зниження його спроможності вести повітряну розвідку та завдавти удари із застосуванням дронів".

Сили безпілотних систем поінформували у Фейсбуці, що влучання по складах зберігання російських БПЛА на Донеччині спричинило масштабну пожежу. Детонація й вогонь уразили запаси безпілотників на місці.

Також була уражена БРДМ (броньована розвідувально-дозорна машина). Після влучного удару екіпаж був змушений терміново залишити техніку.

Крім того, пілоти 9-го батальйону "Кайрос" зі складу 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" у тимчасово окупованій Феодосії (Автономна Республіка Крим) уразили нафтосховище "Морський нафтовий термінал", яке забезпечувало росіянам постачання пально-мастильних матеріалів.

На Донеччині пілоти "Кайроса" уразили понтонну переправу, що порушило перекидання техніки росіян та особового складу.

Як повідомляв Укрінформ, підрозділи СБС Збройних сил України уразили дві радіолокаційні станції, зенітний ракетний комплекс "Тор" та зенітну установку російських загарбників у тимчасово окупованому Криму і на тимчасово захоплених територіях Донецької і Луганської областей.