"Динамо" не змогло вийти у плей-оф Ліги Європи

Динамо втратило шанси на вихід до плейоф Ліги Європи (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Київське Динамо, програвши французькому Ренну в матчі групового етапу Ліги Європи, зазнало четвертої поразки у чотирьох поєдинках турніру.

Перший тайм зустрічі пройшов у досить рівній боротьбі і без великої кількості гольових моментів. Тому нулі на табло після 45 хвилин гри повністю відображали те, що відбувається на полі.

Але вже у дебюті другого тайму гості вийшли вперед. Після подачі кутового оборона киян проґавила підключення захисника Ренна Крістофера Ву, який із кількох метрів ударом ногою влучив у ворота Руслана Нещерета.

Цей гол так і залишився єдиним у зустрічі. На нічию "біло-сині", на жаль, так і не награли.

Поразка позбавила киян шансів на вихід до плейоф Ліги Європи. У команди Мірчі Луческу залишається теоретична можливість продовжити навесні боротьбу в єврокубках за рахунок потрапляння до Ліги конференцій.

Динамо - Ренн 0:1 Гол: Ву, 48

За тиждень раніше Ренн здобув драматичну перемогу над Динамо з рахунком 2:1.