Іспанські журналісти здивовані грою "Реала" у матчі з "Шахтарем".

"Шахтар" - це більше, ніж просто клуб", - іспанські ЗМІ - про матч із "Реалом"

Місцеві ЗМІ впевнені, що "Реал" недостатньо серйозно поставився до "Шахтаря", зарано почавши думати про майбутній матч з "Барселоною". Тому футболісти не змогли належним чином налаштуватися. І виявилися не готовими до того, що "Шахтар" так впевнено і добре гратиме.

Також іспанські журналісти зазначають, що "Реал" забезпечив собі достроковий вихід до наступного раунду, але зараз це нікого не тішить, адже гра іспанського клубу розчарувала всіх. Mundo Deportivo

"Реал" вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиї з "Шахтарем" на останньому подиху", - журналіст Mundo Deportivo наголошує на тому, що іспанський клуб вже забезпечив собі вихід у наступний раунд, оскільки він уже не опуститься нижче другого місця у цій групі.

- Гол Рюдігера не просто допоміг "Реалу" зіграти внічию, а й забезпечив вихід у наступний раунд, оскільки Мадрид уже не зможе опуститися нижче другого місця, адже в останньому турі "Шахтар" зіграє з "Лейпцигом", а отже, хтось з точно втратить очки. Але це єдине, що може порадувати Анчелотті після такої слабкої гри далеко не з найсильнішим суперником.

"Реал" вийшов на поле з думками про матч з "Барселоною". Судячи з їхньої повільної гри, футболісти навіть не сумнівалися, що зможуть обіграти "Шахтар", не докладаючи особливих зусиль. Анчелотті дав пограти деяким запасним футболістам, але зрештою вони ще більше розчарували, бо не змогли нічого вдіяти з "Шахтарем".

Українську команду варто похвалити за таку спокійну та впевнену гру. Якби Траоре пробив трохи точніше, "Шахтар" вигравав би 2:0 і тоді "Реал" точно не зміг зіграти навіть внічию. На щастя для гостей, українці не реалізували всі моменти, які в них були. Завдяки цьому "Реал" до останнього моменту мав шанс врятувати гру, і він цим скористався. Відчайдушний стрибок Рюдігера допоміг забити гол, але сам футболіст серйозно постраждав під час зіткнення з Трубіним. І це може стати ще однією проблемою для "Реала" перед грою з "Барселоною".

"Реал" зумів врятувати гру, зігравши внічию. Але матч розчарував усіх і залишив багато запитань щодо того, чи готова команда Анчелотті вигравати у "Барселони".

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