Декілька росіян та білорусів підписали декларацію про "нейтралітет" для участі в Вімблдоні

Декларацію про "нейтралітет" для участі в Вімблдонському тенісному турнірі підписали кілька російських та білоруських тенісистів. Про це повідомила Саллі Болтон, виконавчий директор Все англійського клубу лаун-тенісу та крокету (AELTC), організатора Вімблдону, передає УНН.

"Після того, як ми оголосили про своє рішення, гравці змогли підписати декларації, і вони можуть робити це до закінчення терміну подання заявок. Я не розкриватиму деталі того, хто це вже зробив, але низка гравців уже підписала документ. Ми вислухали відгуки спортсменів за останній рік і вони сказали, що хочуть мати можливість підписати декларацію. Вони повністю розуміють, на що підписуються", - сказала Саллі Болтон, слова якої наводить Reuters.

Спортсмени змагатимуться під нейтральним прапором, а також їм заборонятимуть виступати на підтримку дій російської армії в Україні. Спортсмени, які отримують фінансування з росії чи білорусі, а також від компаній, що контролюють їхні уряди, не будуть допущені до участі в Вімблдоні.

Все англійський клуб пожертвує Україні 1 фунт стерлінгів (1,87 долара США) за кожен проданий квиток на турнір.

31 березня Все англійський клуб розіслав заяву, в якій повідомив, що допустить гравців з росії та білорусі на Вімблдон цього року "як нейтральних спортсменів і за дотримання відповідних умов".

У 2022 році до участі в Вімблдоні не допустили росіян та білорусів. У відповідь міжнародні асоціації ATP та WTA оштрафували турнір та позбавили його рейтингових очок.