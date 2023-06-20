Україна перемогла Мальту у відбірковому матчі на Євро-2024

Матч відбувся на стадіоні Антона Малатинського в місті Трнава (Словаччина). Він став першим номінально домашнім матчем для України у кваліфікації на чемпіонат Європи, однак через війну його довелося провести за кордоном.

Також упродовж матчу двоє гравців української збірної отримали жовті картки: Ванат на 43-й хвилині й Маліновський на 56-й.

Наступні відбіркові матчі українська збірна проведе проти Англії та Італії. Це відбудеться у вересні.

Нагадаємо, Україна розпочала відбір на Євро-2024 у березні, поступившись Англії з рахунком 0:2. Але другий матч проти збірної Північної Македонії українська збірна виграла з рахунком 3:2. Всі голи українські футболісти забили у другому таймі. Тоді переможний гол також забив Циганков. За матеріалами Zaxid.net