Златан Ібрагімович попрощався з футболом

41-річний шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Своє рішення Ібрагімович озвучив після завершення матчу 38 туру чемпіонату Італії "Мілан" - "Верона" (3:1).

"Я дякую своїй родині за терпіння. Дякую своїй другій родині - гравцям, тренеру, персоналу, менеджерам. Нарешті, від щирого серця я хочу подякувати вам, уболівальникам. Настав час попрощатися з футболом, але не з вами", - заявив футболіст під час церемонії, що відбулася після матчу.

Вболівальники "Мілана" нагородили його оплесками, і Златан не зумів стримати сльози.

За свою кар'єру Ібрагімович також грав за "Аякс", "Мальме", "Ювентус", "ПСЖ", "Інтер", "Барселону", "Лос-Анджелес Гелаксі" та "Манчестер Юнайтед".