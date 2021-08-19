Сьогодні - Преображення Господнє або Яблучний спас

Щороку 19 серпня в Україні відзначають християнське свято Преображення Господнє, або, як його називають у народі, Яблучний Спас.

Це одне з дванадцяти найбільших свят року в християнстві.

Традиції й звичаї на Яблучний Спас 2021

Свято Преображення Господнього наші предки відзначали ще з сивої давнини. Відповідно, традиції та звичаї, які передавалися від покоління до покоління дійшли й до нас.

У народі празник Яблучного Спаса символізував свято врожаю, оскільки традиційно в цей день у церкві святять дари природи: яблука, груші, сливи, обжинкові вінки. Іноді до церкви несли мак, моркву, цибулю, материнку, лікарське зілля, зокрема васильки та чорнобривці.

Сьогодні ж наповнення спасівського кошика може бути найрізноманітнішим - все залежить від ваших уподобань та фантазії.

Як правило, у кошик на Спаса кладуть усілякі фрукти - яблука, груші, виноград, персики, абрикоси; овочі - помідори, моркву, цибулю. Доречно до святкового кошеля покласти мед та жмут пшениці.

Головним символом серед фруктово-овочевого різноманіття кошику - є яблука, які і символізують назву свята. У давнину навіть існувало церковне табу щодо споживання яблук: вважалося, що їсти цей фрукт до 19 серпня заборонено, однак саме в цей день - всі обмеження знімалися.

Також на Яблучний Спас господині випікають різноманітні смаколики з яблуками: шарлотки, струдлі, пиріжки. До речі, колись на Спаса годилося випікати першу хлібину з нового урожаю, адже свято символізувало завершення основних хліборобських жнив. Спеченого рум'янцю традиційно ставили на покуті першого снопа та в'язали дідову бороду з останньої частини нескошеного поля. Такий ритуал ознаменовував закінчення всіх жниварських робіт, а відтак - прихід осені.

З особливим трепетом чекали Спаса і пасічники. Кожен бджоляр за кілька дні до свята "підрізав бджоли", тобто проводив інспекцію, щоб визначити, скільки меду взяти собі і скільки лишити бджолам на зимування, вилучав пусті вощини (тонкі воскові пластини, що слугують основою бджолиних стільників) та об'єднував нечисленний бджолині сім'ї.

Що не можна робити на Спаса 19 серпня

19 серпня заборонено виконувати будь-яку хатню роботу: прибирати, прати, шити та вишивати. Раніше на Спаса нічого не робили в городі, в полі, не мочили коноплі та льону, щоб не було потопельників в роду. Також не можна займатися ремонтними роботами, проте збирати врожай та готувати смаколики - будь ласка.

У цей день заборонено вбивати комах, особливо мух. Тому, якщо на свято до вашої оселі залетить мушка і двічі сяде на руку, будьте певні - це на щастя.

14 липня, на свято Маковея, розпочався Успенський піст, або, як його прозвали у народі - Спасівка. Протягом всього посту є лише один день, коли дозволено вживати рибу, морепродукти та келих вина, і це - 19 серпня.

Існувала в народі також чимало приказок: "Прийшов Спаса, розпускай пасу", "Прийшов Спас бери рукавиці про запас!" та інші.

За матеріалами Радіо.Максимум.



