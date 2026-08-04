В Україні від ударів російських FPV-дронів із 2022 року загинули 967 цивільних, в тому числі 10 дітей, постраждали майже 7 тисяч осіб, серед них - 179 дітей.

Як передає Укрінформ, про це генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомляє у Фейсбуці.

Кравченко підкреслив, що дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях.

За його словами, порушення та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права Росія вчиняє системно, свідомо та показово. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів - на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

"У 2022-2023 роках зафіксовано 187 таких злочинів. У 2024-му їх кількість зросла у 14 разів - до 2 685. У 2025-му - ще майже втричі, до 7 787. Це не випадковість і не "побічний ефект" бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів. Майже 7 тисяч постраждалих, серед них - 179 дітей. 967 людей загинули, в тому числі 10 дітей", - наголосив Кравченко.

Особливо прицільно країна-агресор полює на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників та представників гуманітарних місій.

Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару. Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди та завдавали повторного удару.

"Ці атаки не залишаться забутими. Кожен такий удар ми документуємо. Наше завдання - встановити оператора, підрозділ і весь ланцюг командування. У низці кримінальних проваджень імена вже відомі. Відповідальність за ці злочини - це не питання "якщо", а питання "коли". Вона буде невідворотною", - наголосив Кравченко.

За його словами, міжнародні партнери вже запроваджують персональні санкції проти причетних до катувань і вбивств українських військовополонених та цивільних і вводять заборону на в'їзд для всіх, хто воював проти України у складі Збройних сил РФ. Кожен відповідальний постане перед судом і відчуватиме дію міжнародного правосуддя.

На тлі чергової атаки російського дрона на цивільного жителя Херсона Президент Володимир Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію.