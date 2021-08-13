Експерти дослідили вплив резонансних законопроєктів на розвиток інтернету в Україні

У Києві презентували Індекс регулювання онлайн-простору 2021: результати дослідження законопроєктів "Про СБУ" та "Про захист персональних даних".

Презентацію в Укрінформі провело ГО "Інтерньюз-Україна".

Дослідження стосується регулювання онлайн-простору та впливу на розвиток інтернету в Україні резонансних законопроєктів No5628 "Про захист персональних даних" та No3196-д "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно- правових засад діяльності Служби безпеки України".

"Ми все більше взаємодіємо в онлайн-просторі, збільшення цієї взаємодії відбувається в доволі вільному від державного втручання інтернеті в Україні. Однак дуже багато норм законів, які стосуються суспільних відносин, ніколи не враховували онлайн-відносини. З боку законодавця є потреба привнести певні регуляції для онлайн-простору. Наше дослідження оцінює, наскільки законодавець передбачив у новелах кожного законопроєкту негативні чи позитивні впливи, які стосуються розвитку онлайн-простору в Україні", - пояснив консультант із цифрових технологій Віталій Мороз.

Так, зведена оцінка дослідження законопроєкту No3196-д "Про СБУ" є негативною і становить -0,48 у межах шкали експертних оцінок від -5 до +5.

На думку експертів, ухвалення цього законопроєкту в редакції від 8 липня 2021 року загрожує розвиткові вільного інтернету в Україні й матиме негативний вплив на суспільні правовідносини в онлайн-просторі.

У дослідженні рекомендується: прибрати з тексту законопроєкту процедуру блокування ресурсів без рішення суду й передбачити процедуру швидкого розгляду справ у судах в екстрених випадках; передбачити чіткі процедури та систему запобіжників проти можливих зловживань щодо отримання, зберігання і поширення інформації, яку отримує СБУ; законопроєкт має містити гарантії для збереження і захисту права на повагу до приватного та сімейного життя від можливих зловживань з боку посадовців органів державної влади; внести в текст проєкту й механізми зовнішнього громадського контролю над СБУ тощо.

Зведена оцінка дослідження законопроєкту No5628 про захист персональних даних є позитивною і становить +0,87 у межах шкали експертних оцінок від -5 до +5.

На думку експертів, ухвалення цього законопроєкту в редакції від 7 червня 2021 року переважно сприятиме розвиткові вільного інтернету в Україні й матиме позитивний вплив на формування суспільних правовідносин в онлайн- просторі.

Водночас, згідно з висновками дослідження, попри наявність багатьох чітких визначень та зрозумілої термінології в тексті законопроєкту, частина формулювань є неточними, зокрема: визначення категорії "суспільний інтерес" трактується всупереч практиці міжнародного права з прав людини та Європейській конвенції з прав людини, розширюючи усталений перелік легітимних інтересів; не передбачено критерії та передумови для можливості передавання в окремих випадках персональних даних іноземним державам та міжнародним організаціям; не передбачено чітких запобіжників щодо витоків персональних даних громадян України з боку контролерів, які розпоряджаються цими даними тощо.

Індекс регулювання онлайн-простору є моніторинговим інструментом якості запропонованих чи схвалених нормативних актів та/або інших регуляторних ініціатив в Україні, що впливають на розвиток онлайн-сфери. Його мета - через призму відповідей експертів оцінити потенційні негативні чи позитивні впливи регуляторних ініціатив. Індекс також став інструментом для подальших адвокаційних зусиль на захист вільного інтернету з боку громадянського суспільства й технічної спільноти.

У 2020 році ГО "Інтерньюз-Україна" провела перші два дослідження, предметом яких були законопроєкт No2692 "Про медіа" та ініціатива про дезінформацію, що так і не стала законопроєктом і була припинена з огляду на тиск громадськості. За матеріалами Укрінформ.