У соцмережі X заблокували фейковий акаунт Драпатого, який поширив "заяву" про аудит у ЗСУ

У соціальній мережі X заблокували фейковий акаунт, з якого поширювали дописи нібито від імені головнокомандувача Збройних Сил Михайла Драпатого. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) у Telegram.

За даними ЦПД, через цей акаунт поширювали фейки від імені головнокомандувача ЗСУ. Після подання скарги сторінку заблокували.

"Дякуємо Х за те, що оперативно відреагували на скаргу", - написали у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД нагадали, що офіційні сторінки Драпатого працюють у: Facebook - facebook.com/CinCAFofUkraine мережі X - x.com/CinC_AFU Viber - тут.

26 липня Генеральний штаб ЗСУ спростував фейкове повідомлення, опубліковане нібито від імені Драпатого у мережі Х. У ньому неправдиво стверджувалося, що в Збройних Силах нібито розпочався аудит готовності, забезпечення та ефективності командування.

Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем його публічні заяви перебувають під особливою увагою. Саме тому фейкові акаунти від його імені можуть стати інструментом російських інформаційних атак. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.