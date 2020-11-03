"Боруссия" разбила "Шахтер" с унизительным счетом

В треьем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на НСК "Олимпийский" разгромно уступил менхенгладбахской "Боруссии".

Матч начался совсем неудачно для "горняков". Уже на шестой минуте Плеа опередил Бондаря и вколотил мяч в сетку. Еще через восемь минут снова ошибся молодой защитник "оранжево-черных". Он срезал снаряд в собственные ворота после дальнего выстрела Крамера.

Уже к 26-й минуте счет стал разгромным. Нападающий "Боруссии" забил второй для себя мяч в этой встрече. А гол Бенсебайни после ошибки Трубина на выходе позволил команде уйти на перерыв с преимуществом в четыре мяча.

Слова Луиша Каштру не помогли "горнякам" перестать пропускать во втором тайме. Вся оборона ошиблась при розыгрыше мяча от ворот. Штиндль воспользовался таким подарком сполна, забив пятый мяч своей команды.

Ближе к концу игры Плеа оформил хет-трик. Это уже шестое результативное действие нападающего за три матча Лиги чемпионов.

Деморализованные игроки "горняков" так и не смогли забить мяч престижа. "Жеребцы" же спокойно доигрывали матч.

"Шахтер" упустил лидерство в группе B. А в случае победы "Интера" над "Реалом" опустится на третью строчку.

Лига чемпионов, групповой этап, 3 тур

"Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах 0:6

Голы: Плеа, 6, 26, 78, Бондарь, 17 (автогол), Бенсебайни, 44, Штиндль, 65

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Додо, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Марлос (Коваленко, 46), Тете, Соломон, Тайсон (Мораес, 46), Майкон (Степаненко, 69).

"Боруссия": Зоммер, Гинтер, Лайнер (Ланг, 82), Эльведи (Янчке, 82), Бенсебайни, Крамер, Штиндль (Вольф, 69), Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.

Предупреждения: Хочолава, Соломон - Ланг

По материалам Xsport.ua