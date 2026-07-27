Британія та Франція в Радбезі ООН засудили російські атаки на судна у Чорному морі

Велика Британія та Франція засудили на засіданні Ради Безпеки ООН російські атаки на цивільні судна в Чорному морі, що ставить під загрозу продовольчу безпеку мільйонів людей у світі.

Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Сара Макінтош на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Росія йде до того, щоб випустити по Україні більш як 300 ракет у липні - це стане похмурим рекордом цієї війни", - сказала Макінтош.

Вона нагадала, що 19 липня три крилаті ракети влучили в судно, яке перевозило зерно з Одеси, внаслідок чого загинули десять цивільних. Також, за її словами, 24 липня нові російські атаки призвели до загибелі та поранення мирних жителів у Києві, а також пошкодили будівлю почесного консульства Латвії у Слов'янську.

Макінтош також звернула увагу на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Румунії.

"Сполучене Королівство повністю солідарне з Україною, а також із Латвією та Румунією", - наголосила вона.

За словами дипломатки, Росія намагається поставити знак рівності між своїми масованими обстрілами українських міст, незаконною й жорстокою окупацією української території та зусиллями України із захисту своєї держави.

"Але жодної рівності тут немає. Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН", - підкреслила ла вона.

Говорячи про наслідки війни для самої Росії, дипломатка зазначила, що Москва нині витрачає більше коштів на компенсації сім'ям загиблих військових, ніж на зарплати живим військовослужбовцям.

"По всій Росії цивільні стоять у чергах за пальним. 42% нафтопереробних потужностей виведено з ладу, і країна, яка має одні з найбільших запасів нафти у світі, тепер імпортує пальне", - сказала вона.

За словами Макінтош, економічне зростання Росії сповільнилося, бюджетний дефіцит подвоївся, а реальні доходи пересічних росіян продовжують скорочуватися.

Дипломатка наголосила, що Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України.

Свою чергою, постпред Франції при ООН Жером Бонафон зазначив, що Рада Безпеки має усвідомлювати масштаби російського наступу на український аграрний експорт.

"Атакуючи й навмисно знищуючи портову інфраструктуру Одеси, а також судна, які перевозять українське зерно в Чорному морі, і склад Всесвітньої продовольчої програми в Дніпрі, Росія не лише вбиває невинних мирних жителів, а й безпосередньо ставить під загрозу продовольчу безпеку мільйонів людей, особливо в Африці та на Близькому Сході", - зазначив він.

Він також наголосив, що Франція й надалі надаватиме Україні всебічну підтримку.

Рада Безпеки ООН зібралася в понеділок на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі.