Верховная рада закупит 80 тонн бумаги

Невзирая на переход парламента на электронный документооборот, аппарат ВРУ продолжает закупать бумагу

Верховная Рада намерена до конца года приобрести чуть больше 80 тонн бумаги для принтеров и копировальной техники. Невзирая на то, что на минувшей неделе депутаты рассмотрели в первом чтении сразу два законопроекта, призванных сократить расход бумаги законодательным органом. Одобрили их и отправили на ускоренную доработку в комитетах.

Практически одновременно с голосованием за переход на электронный документооборот Аппарат Верховной Рады объявил на площадке Prozorro крупный тендер стоимостью 3,55 млн грн. За эти средства чиновники намерены приобрести: 48 тонн бумаги формата А4 для копировальной техники.

30 тонн того же размера для принтеров.

1 тонну формата А3 для ксероксов.

И 60 пачек бумаги для фотокопирования двух упомянутых форматов.

Надо отметить, что аналогичный тендер Аппарат ВРУ уже объявлял в апреле 2019-го. И даже выбрал победителя. Однако в последний момент возникли какие- то неурядицы со справкой из налоговой относительно отсутствия у потенциального подрядчика задолженности перед бюджетом. И результаты торгов аннулировали.

Впрочем, из прошедшего аукциона парламентарии все же смогли извлечь пользу: стартовая цена лота по повторному тендеру почти на 500 тыс. грн. ниже.

Победитель аукциона должен поставить бумагу на ул. Клеманскую в Киеве до 16 декабря 2019 года. По материалам Український Бізнес Ресурс