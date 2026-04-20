Фонд держмайна минулого тижня залучив 3,2 мільйона від приватизації

Фонд державного майна України 13 - 17 квітня провів 9 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 3,2 млн грн.

"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 9 аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі, за результатами яких загальна сума переможних ставок становить 3,23 млн гривень. Загалом у торгах змагалися 12 учасників", - ідеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став об'єкт незавершеного будівництва - 60-квартирний житловий будинок в місті Києві з переможною ставкою 1,51 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 41 онлайн-аукціон з приватизації. Серед пропозицій - 50% + 1 акція АТ "Укрнафтопродукт" (м. Київ), цех переробки з навісом (188,9 кв.м) у Сумській області та інші.

За даними Фонду державного майна, у січні - березні 2026 року до бюджету надійшло 938 млн грн від приватизації.