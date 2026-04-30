Інфляція в Україні до кінця року може зрости до 9,4% - Нацбанк

У другому півріччі 2026 року очікується зростання інфляції (до 9,4% наприкінці року), через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося.

Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в НБУ, передає кореспондент Укрінформу.

"Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг з певним часовим лагом", - відмітив Пишний.

У Нацбанку розраховують, що інфляція повернеться до стійкого зниження у 2027 році.

"Цьому сприятимуть вичерпання ефектів високих цін на пальне, зниження зовнішнього цінового тиску, поступове нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці", - пояснив голова НБУ.

Вагомий вплив, за його словами, матимуть і заходи монетарної політики НБУ. У результаті наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році - до цілі 5%.

Як повідомлялось, у 2025 році річна інфляція сталовила 8%. У січні 2026 року інфляція в Україні спочатку сповільнилася до 7,4% у річному вимірі, а у березні пришвидшилася - до 7,9% у річному вимірі.