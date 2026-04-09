У країні вже встановили майже 500 МВт систем накопичення енергії - Укренерго

Станом на початок квітня українська енергосистема має майже 500 МВт систем накопичення енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Зараз маємо акумуляторів загальною потужністю майже 500 МВт, до кінця року, сподіваюсь, буде близько 1000 МВт, і це поступово покращуватиме живучість нашої енергосистеми. І економічність теж", - сказав Зайченко.

Він пояснив, що у сонячні дні може виникнути потреба обмежувати генерацію СЕС. Натомість, системи накопичення дозволяють акумулювати надлишок виробленої електрики, щоб використати її у період вечірнього піку споживання.

Очільник Укренерго зауважив, що уже видано технічних умов на встановлення понад 1000 МВт систем накопичення.

У 2025 році переможці спеціальних аукціонів НЕК "Укренерго" на допоміжні послуги ввели в роботу 423 МВт нових об'єктів енергетики. Зокрема, встановлено 398 МВт систем накопичення енергії.