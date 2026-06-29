Гривневі кредити бізнесу зростають приблизно на третину в рік - Нацбанк

Завдяки реалізації Стратегії з розвитку кредитування уже понад рік гривневі кредити бізнесу зростають приблизно на третину в рік.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України з посиланням на Звіт про фінансову стабільність, передає Укрінформ.

"При цьому співмірний приріст кредитів населенню спостерігається вже два роки поспіль", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, триває найдовший період кредитної експансії за понад п'ятнадцять років. Бізнес усіх розмірів нарощує запозичення, зростає частка кредитів оборонним компаніям та для відбудови енергетики.

"За десять років кількість компаній, які активно кредитуються в банках, зросла вдвічі. Проте нині користувачами банківських позик є лише третина компаній за обсягом активів. Це свідчить про значний потенціал для подальшого нарощення кредитів і водночас про обмежений попит на фінансування від банків", - підкреслюють в Нацбанку.

Загалом якість кредитного портфеля банків продовжує поліпшуватися. Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 01 травня 2026 року скоротилася до 12,6%, а частка дефолтів за гривневими кредитами бізнесу мінімальна (менш як 3%).

Як повідомлялося, чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у травні збільшилися на 30% рік до року, населенню - на 36%.

При цьому найшвидший приріст кредитів бізнесу в січні - березні 2026 року показали приватні та іноземні банки, за строками погашення - кредити терміном понад три роки, за галузями - підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва.