Україна візьме участь у сертифікації "Північного потоку - 2"

Україну залучать до процесу сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2" під час розгляду цього питання Європейською комісією. Про це 20 січня після зустрічі у Брюсселі з єврокомісаркою з енергетики Кадрі Сімсон поінформував міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалено рішення, що Україну буде запрошено до сертифікації "Північного потоку - 2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - сказав він.

Міністр зазначив, що на зустрічі сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу в січні 2022 року через газотранспортну систему України та вплив Росії на дефіцит природного газу у Європі.

"У нас є дуже багато спільного в розумінні процесів, що відбуваються", - додав Галущенко.