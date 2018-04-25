В Украине за прошедшую неделю, с 17 по 24 апреля, зафиксировано наибольшее количество больных с начала вспышки болезни в 2017 году. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 16-ю неделю 2018 года корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка. Это наибольшее количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори с 2017 года", - говорится в сообщении.

Стремительный рост числа заболеваний в Минздраве связывают с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях. Кроме того, одной из причин, по информации Минздрава, является ростом числа взрослых, которые заболели корью.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье за прошедшую неделю зарегистрировано 111 случаев заболевания корью. Кроме того, согласно информации Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, на Закарпатье зарегистрировано 1925 случаев заболевания корью.