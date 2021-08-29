Сьогодні День пам'яті захисників України

29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

О 10:00 під час хвилини мовчання було зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Також на знак вшанування пам'яті захисників України о 10:00 було перервано трансляції радіо- і телепередач.

Окрім цього обмежено трансляції розважальних програм радіо і телебачення.

Цього дня приспущено Державні Прапори України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

У Києві меморіальні заходи із вшанування пам'яті загиблих за Україну захисників, триватимуть у всіх районах столиці. Основна частина заходів відбуватиметься на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору, біля Стіни пам'яті загиблих героїв.

Також на площі працюватимуть фотовиставки "Пам'ятаємо Героїв Іловайської битви", "Не згасне Зірка Воїна велична" з фондів Національного історико- архітектурного музею "Київська фортеця".

До 30 серпня у читальному залі Державного архіву Києва проводяться виставки архівних документів до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня також проведуть День документального кіно, захід планується у кінотеатрах "Ліра", імені Т. Г. Шевченка, "Факел", "Старт", "Дніпро".

Для киян та гостей міста відбудеться демонстрація тематичних експозицій Національного військово-історичного музею України.