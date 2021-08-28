Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та заборони дня

Щороку 28 серпня православні та греко-католики відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці й Пріснодіви Марії.

У народі його ще називають Першою Пречистою. Це свято відносять до числа дванадесятих, тобто дванадцяти найбільших християнських свят. Йому передує досить строгий Успенський піст. Про це пише УНІАН.

Слово "успіння" означає мирну кончину. У цей день християни святкують вознесіння Богородиці на небо і возз'єднання з Богом. Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

Свято Успіння Пресвятої Богородиці - день закінчення земного життя святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, її відхід на небо.

Згідно із переказами, за три дні до смерті Матері Божій явився архангел Гавриїл і попередив її про перехід до життя небесного, котрий має відбутися зовсім скоро, й на знак підтвердження своєї присутності та правдивості сказаного подарував їй пальмову гілку.

У вказаний день апостоли, які проповідували у різних країнах, дивовижним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Матері Божої. А сам Ісус Христос у супроводі душ праведників, ангелів та архангелів зійшов на землю і забрав тіло й душу Богородиці на небеса.

Традиції на Першу Пречисту

На Успіння Пресвятої Богородиці прийнято йти до церкви. Там християни зазвичай освячують насіння та колоски пшениці з нового врожаю, адже на цей період припадають жнива.

Крім того, у храмі треба поставити свічку за всіх рідних і близьких, а також помолитися за здоров'я найближчих людей, особливо - дітей.

Оскільки напередодні завершувався Успенський піст, цього дня вже можна накривати пишний стіл, на якому має бути освячений хліб зі свіжого борошна. Однак не лише гуляння супроводжували свято. Доброю традицією на Успіння, зокрема, було займатися засоленням на зиму капусти, огірків, помідорів та інших овочів, а також збором грибів і горіхів.

Що не можна робити у свято Успіння Богородиці

Цього дня заборонено затівати сварки, особливо з рідними та близькими друзями. Не можна у свято Успіння Богородиці відмовляти у допомозі - слід постаратися виконати прохання.

Наші пращури вважали, що сьогодні не варто ходити босоніж, особливо по вкритій росою траві. Вони вірили, що роса є сльозами Пресвятої Богородиці, тому, прогулявшись по ній, можна накликати на себе хворобу та нещастя.

Не можна 28 серпня надягати старе або незручне взуття, інакше подальше життя буде затьмарене різними труднощами та проблемами.

Народні традиції

Це пора, коли повністю закінчували жнивувати й готувалися зустрічати осінь.

До Успіння мають бути остаточно зібрані всі фрукти.

Після Успіння вже починається "молоде" бабине літо, що триває до 11 вересня. Якщо о цій порі гарна погода, то "старе" бабине літо (11 - 12 вересня) буде негожим.

Українські народні прикмети

Блідий місяць - на негоду, чистий і яскравий - на хорошу погоду.

Блимання зірок - ознака погіршення погоди з посиленням вітру.

Якщо на чистому небі не видно малих зірок - бути бурі.

Якщо ввечері зірки світять ясно - буде теплий, сонячний день; коли зірки тьмяні на дощ.

Два вечори поспіль немає місяця, а зорі світять - на дощ.

Якщо вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося - вночі збереться на грозу.