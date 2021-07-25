Во во второй декаде августа возможно резкое похолодание

Погода в Украине в августе практически будет без дождей, а вот жара будет все дни.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, температурный максимум последнего летнего месяца составит +35 градусов, пишет Главред.

"Август окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой", - рассказал синоптик.

По его словам, к средине месяца нас ждет жара в 40 градусов без облаков. А вот к концу августа лето попрощается с украинцами проливным дождем.

"К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов - и лето закончится, попрощавшись проливным дождем", - отметил Горбань.

К 11-12 августа произойдет небольшое понижение температуры, она установится на отметке 29-31 градус. Но начиная с 12 августа температура будет понижаться практически ежедневно.

24 августа максимум, на который можно рассчитывать, составит +22...+24 градуса. В следующие 2 дня произойдет очередное скачкообразное понижение температуры еще на 4 градуса. К концу месяца она будет колебаться вблизи +22 градусов.

В течение месяца народный синоптик спрогнозировал 7 дождливых дней. Но осадки будут незначительными.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что В первой половине августа температура может достигать +30 градусов.

"В течение месяца несколько дней может доходить до +31 +32 градусов. Погода снова будет неустойчивой - 5 дней одна температура, следующие 5 дней - другая. "Достаточно прохладная пятидневка с температурой от +20 до +25, потом снова потепление на пять дней", - сказала Мартазинова.

Во второй декаде месяца возможны существенные осадки и резкое снижение температуры до + 25 +26 градусов, однако в конце месяца вернется жара до +30 градусов.

По матеріалам From-ua