"Шахтар" повторно розгромлений "Боруссією" в Лізі чемпіонів

25 листопада донецький "Шахтар" на стадіоні "Боруссія-Парк" в німецькому Менхенгладбасі провів матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти місцевої "Боруссії".

"Гірники" не зробили жодних висновків після розгрому 0: 6 у Києві та знову зазнали розгромної поразки від німців.

Команда Розе знову легко і невимушено не залишила жодних шансів чемпіонам України, розгромивши "Шахтар" з рахунком 4:0. Тричі господарі засмутили Пятова в першому таймі і ще один раз забили в другій половині гри.

"Боруссія" М - "Шахтар" - 4:0

Голи: Штіндль, 17 (з пенальті), Ельведі, 34, Емболо, 45+1, Вендт, 77.

"Боруссія" М: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Елведі, Вендт, Нойхаус (Закарія, 69), Крамер, Лазаро (Херрманн, 69), Тюрам (Траоре. 83), Штіндль (Бенеш, 80), Емболо (Плеа, 70 ).

"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 81), Тете, Марлос (Маркос Антоніо, 70), Соломон (Фернандо, 59), Мораес.

Попередження: Лазаро - Степаненко, Лайнер.

Таким чином, після чотирьох турів "Боруссія" продовжує лідирувати в групі, маючи в своєму активі 8 очок. У "Шахтаря" на рахунку 4 пункту.

Нагадаємо, "Шахтар" розпочав груповий етап перемогою над "Реалом" на виїзді з рахунком 3:2. У другому турі "гірники" зіграли внічию з італійським "Інтером" - 0:0. "Боруссія" розійшлася миром з "Інтером" і "Реалом" - обидва рази з рахунком 2:2. У третьому турі в Києві "Шахтар" був розгромлений "Боруссією" з рахунком 0:6.

Наступний поєдинок Ліги чемпіонів підопічні Каштру проведуть 1 грудня в Києві проти мадридського "Реала". За матеріалами ZN.UA