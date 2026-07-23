Зеленський пропонував Федорову кілька посад, одна з них - віцепрем'єр з військових новацій

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепрем'єр-міністра України з військових новацій

Про це глава держави заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві, передає Суспільне.

За словами Зеленського, він запропонував Федорову кілька посад, останньою з них стала посада віцепрем'єр-міністра з військових новацій.

"Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей: остання посада - віце-прем'єр-міністр України з військових новацій, і це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити, і повинні робити кожного дня", - сказав президент України.

21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову "достойну позицію у владі"Конфлікт Сирського з Федоровим: відставка міністра, протести й вимога заміни головкома

Витоки конфлікту сягають ще 14 липня, коли Верховна Рада проголосувала за відставку уряду Свириденко - на тлі напруження навколо можливого звільнення міністра оборони Михайла Федорова через його конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським.

Уже наступного дня, 15 липня, Федоров заявив, що залишає посаду. За даними The Economist, причиною стало те, що Федоров домагався усунення Сирського, а проведений ним аудит виявив перевитрати в Міноборони і ЗСУ на 300 млрд грн. Разом із міністром пішли у відставку і його радники - Сергій Стерненко та Сергій Бескрестнов (Флеш). Того ж дня з'ясувалося, що Андрій Єрмак зустрічався з Сирським одразу після звільнення Федорова.

Наступного дня, 16 липня, Федоров публічно розповів журналістам, що Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи міністерства - водночас визнавши, що головком "врятував країну" під час оборони Києва у 2022-му. Сирський у відповідь полеміки уникнув, заявивши лише, що зараз потрібно зосередитися на війні.

Заява Федорова спровокувала протести: уже 17 липня в Києві на його підтримку зібралися понад 10 тисяч людей, а акції охопили більше десятка міст України та Варшаву. Організатор протестів, ветеран Дмитро Козятинський, звинуватив Сирського в тому, що той "займається політикою замість фронту, деморалізує армію, саботує реформи", і закликав вимагати відставки головнокомандувача. Того ж дня Зеленський поговорив з обома і пообіцяв рішення щодо армії вже в понеділок, а за даними FT, стало відомо, що президент розглядає заміну Сирського саме на тлі цих протестів. За матеріалами Еспресо TV.