Збірній України зарахували технічну поразку за матч зі Швейцарією

Сьогодні, 25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу щодо скасування поєдинку Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що у зв'язку з рішенням департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна було скасовано.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Віцепрезидент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: "Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною". За матеріалами galinfo.com.ua