Починається виплата "Національного кешбеку" за лютий

З сьогоднішнього дня, 7 квітня, українцям почнуть надходити виплати "Національного кешбеку" за лютий.

Як повідомляє Мінекономіки, виплати на картки, обрані в застосунку Дія, отримають понад 4,46 млн користувачів програми, які накопичили більше ніж дві гривні.

Крім того, частина користувачів отримає кешбек за січень, який потребував додаткового опрацювання у взаємодії з банками.

Кошти можна витратити на комунальні та поштові послуги, українські продукти та ліки, книжки, благодійність, зокрема підтримку ЗСУ.

Розрахуватися кешбеком за харчові продукти можна у понад 20 торгових мережах та онлайн.

Варто нагадати, що з березня 2026 правила нарахування "Національного кешбеку" суттєво змінилися: замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% залежно від категорії товарів - з більшим акцентом на сегменти, де українські виробники конкурують з імпортом.

Крім того, з 20 березня запрацював "Кешбек на пальне" в межах "Національного кешбеку". Він передбачає часткову компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, які беруть участь у програмі.